Американский сенатор Сандерс сожалеет о смерти ведущего RT Эдварда Шульца

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс, участвовавший в выборах президента США в 2016 году, заявил, что ему будет не хватать скончавшегося ведущего RT Эдварда Шульца, который был его другом.

В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти телеведущего RT America Эдварда Шульца. Симоньян отметила, что Шульц был "одним из тех образованных, глубоких, широких душой американцев, проведя с которым вечер за ужином с джином или пивом, ты думаешь — какой замечательный народ, и как же мы похожи, и как же грустно и неправильно, что все так".

"Эд Шульц был страстным защитником американских рабочих и решительно поддерживал торговую политику, которая работает на благо всех, а не только на благо крупных корпораций. В течение многих лет его голос был сильным, спокойным и противостоял силам корпоративной жадности. Эд был моим другом, его будет крайне не хватать", — написал Сандерс в своем аккаунте в Twitter.

Эдвард Шульц — один из самых известных журналистов США, до прихода в RT America был телеведущим на американском канале MSNBC.

Берни Сандерс — независимый сенатор, баллотировавшийся на пост президента США в 2016 году.