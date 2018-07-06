США не должны загонять Иран в угол, заявил глава МИД Турции

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Анкара выступает против давления США на другие страны в связи с выходом Вашингтона из иранской ядерной сделки, загонять Иран в угол непродуктивно и опасно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если у США есть проблемы с Ираном, надо им сесть вместе и обговорить. Но США выходят из соглашения, накладывают санкции, требуют от других стран поддержать их. Мы против такого подхода, так нельзя. Загонять Иран в угол – это непродуктивно и опасно. (Президент Турции Тайип) Эрдоган это прямо (американскому коллеге Дональду) Трампу сказал, и сенаторам США мы это сказали", — отметил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Дипломат добавил, что Турция не хочет портить отношения с США, но считает неправильным то давление, которое они оказывает на другие страны, требуя присоединения к санкциям против Ирана, которые "никто не поддерживает".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.