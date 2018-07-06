Число погибших при крушении судна в Таиланде возросло до десяти

БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили в пятницу еще девять тел погибших на месте произошедшей в четверг вечером на юге Таиланда катастрофы туристического судна, на борту которого были более ста туристов из КНР, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS со ссылкой на руководство спасательной операции.

В четверг был найден мертвым в море один гражданин КНР, таким образом, к настоящему моменту подтверждена гибель 10 человек, еще 46 человек считаются пропавшими без вести.

На месте катастрофы, произошедшей неподалеку от популярного у туристов со всего мира острова Пхукет, работают военнослужащие военно-морских сил Таиланда и дайверы, в том числе добровольцы из дайвинг-клубов Пхукета.

Два туристических судна, вышедших в море в четверг, несмотря на штормовое предупреждение, были опрокинуты волнами и затонули у берегов Пхукета. В ходе спасательной операции, в которой участвуют корабли ВМС Таиланда, рыболовецкие траулеры и катера спасателей Пхукета, были спасены все 42 человека, граждане КНР, Таиланда и нескольких европейских стран, с одного из двух затонувших судов. Со второго судна, на котором была группа китайских туристов численностью более ста человек и тайский экипаж, вечером в четверг удалось спасти только 48 человек.