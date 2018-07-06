СМИ назвали вероятное место проведения следующего саммита между КНДР и США

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Вторая встреча на высшем уровне между лидерами Северной Кореи и США может состояться в Швейцарии – в Берне, Женеве или Давосе, сообщило агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча должна быть посвящена детальному обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова. Этому же вопросу, а также проблеме восстановления дипломатических отношений посвящена, как ожидается и встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с госсекретарем США Майком Помпео, которая должна состояться в пятницу или субботу.

Агентство сообщает, в течение ближайших шести месяцев ожидаются активные переговоры Северной Кореи с США, а также с Китаем и Южной Кореей. В связи с этим, как отмечают дипломатические источники Киодо, высокопоставленные чиновники, направленные из Северной Кореи в представительства КНДР в международных организациях в Женеве, осматривают гостиницы и конференц-залы в Женеве, Берне и Давосе.

Агентство утверждает, что правительство Швейцарии занимает активную позицию в вопросе возможного посредничества и организации второй встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.