Синоптики пообещали пришествие тайфуна Maria к китайскому побережью

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Зародившийся в Тихом океане тайфун Maria в ближайшие сутки, как ожидается, перейдет в стадию супертайфуна и далее пойдет к восточному побережью Китая, сообщает в пятницу Примгидромет.
"На сегодняшний день тропический шторм достиг следующей стадии развития – тайфуна, давление в центре уже понизилось до 970 гПа… Интенсивно углубляясь, продолжает смещаться на север, северо-запад со скоростью около 14 км/ч, максимальный ветер вблизи центра тайфуна 35 м/с. В ближайшие сутки прогнозируется его переход в стадию супертайфуна. Тайфун отклонится на северо-запад, запад и в начале следующей недели выйдет на Восточно-Китайское море", — говорится в сообщении.
По последним расчетам, прогноз дальнейшей траектории движения вихря снова изменился. Выйдя на юг акватории моря, тайфун не повернет на север, а продолжит двигаться в том же направлении. К середине следующей недели он подойдет к восточному побережью Китая южнее Шанхая и выйдет на континент, сообщают синоптики.
Отмечается, что эта траектория благоприятна для Приморского края. Однако не исключено, что появятся другие варианты развития событий.