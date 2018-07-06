Синоптики пообещали пришествие тайфуна Maria к китайскому побережью

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Зародившийся в Тихом океане тайфун Maria в ближайшие сутки, как ожидается, перейдет в стадию супертайфуна и далее пойдет к восточному побережью Китая, сообщает в пятницу Примгидромет.

Накануне приморские синоптики сообщали, что тропическая депрессия, зародившаяся 3 июля в приэкваториальной части Тихого океана, перешла в стадию тропического шторма и получила имя Мaria, порядковый номер 8. Специалисты отмечали, что к концу следующей недели тайфун может выйти на Японское море, однако есть вероятность изменения прогноза.

"На сегодняшний день тропический шторм достиг следующей стадии развития – тайфуна, давление в центре уже понизилось до 970 гПа… Интенсивно углубляясь, продолжает смещаться на север, северо-запад со скоростью около 14 км/ч, максимальный ветер вблизи центра тайфуна 35 м/с. В ближайшие сутки прогнозируется его переход в стадию супертайфуна. Тайфун отклонится на северо-запад, запад и в начале следующей недели выйдет на Восточно-Китайское море", — говорится в сообщении.

По последним расчетам, прогноз дальнейшей траектории движения вихря снова изменился. Выйдя на юг акватории моря, тайфун не повернет на север, а продолжит двигаться в том же направлении. К середине следующей недели он подойдет к восточному побережью Китая южнее Шанхая и выйдет на континент, сообщают синоптики.

Отмечается, что эта траектория благоприятна для Приморского края. Однако не исключено, что появятся другие варианты развития событий.