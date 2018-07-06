Бразильский министр ушел в отставку после подозрений в мошенничестве

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Министр труда Бразилии Элтон Ёмура в четверг ушел в отставку на фоне скандала с его возможной причастностью к мошенничеству в системе регистрации профсоюзных движений.

Как сообщает портал Globo, Ёмура написал заявление об отставке на имя президента Мишела Темера.

Ранее федеральный верховный суд Бразилии временно отстранил Ёмуру от должности. Причиной стали возможные нарушения при регистрации профсоюзов. По данным следствия, некая преступная организация могла получить доступ к реализации этого процесса, который находится в ведении министерства труда.

Ёмуре было запрещено появляться в здании ведомства и вступать в контакты с другими его сотрудниками. Также федеральная полиция получила ордер и провела обыск по этому делу в рабочем кабинете депутата Нелсона Маркезелли.