Число погибших при взрывах в Мексике превысило 20 человек

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Число погибших в результате двух взрывов пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек снова возросло — до 21 человека, сообщил в четверг министр здравоохранения штата Мехико Габриэль О Ши.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

Министр уточнил, что число раненых тоже увеличилось – с 41 до 46 человек. Девять из них находятся в тяжелом состоянии, отмечает портал Excelsior.

Тультепек известен как место, в котором почти в каждом доме производится различная пиротехническая продукция. После взрывов все работы, связанные с производством пиротехники, приостановлены.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.