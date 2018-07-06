Залезшей на Статую Свободы активистке предъявили обвинения

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прокуратура американского Манхэттена предъявила обвинения активистке, которая более трех часов просидела на знаменитой Статуе Свободы в Нью-Йорке, выступая против разлучения семей иммигрантов, пишет газета New York Post.

Инцидент вокруг одного из символов американской демократии произошел в среду. Правоохранителям удалось снять 44-летнюю Терезу Окоумоу с постамента статуи только с помощью спасательных тросов, после чего женщина была взята под стражу. В операции участвовали более десяти сотрудников полиции.

Женщина обвиняется в незаконном проникновении, вмешательстве в деятельность госучреждения и нарушении порядка. Ей грозит до полутора лет тюремного заключения. При появлении в суде Оукомоу не признала свою вину.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей.