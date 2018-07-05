В Мексике число погибших при взрывах возросло до 19 человек

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. До 19 человек увеличилось число погибших в результате двух взрывов в четверг в мастерских пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек, 40 человек ранены, сообщил генеральный секретарь правительства штата Мехико Алехандро Осуна Риверо.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 31 раненом.

По словам Осуны, среди погибших есть несовершеннолетние. Также погибли пожарные и полицейские, прибывшие на место после первого взрыва и попавшие в эпицентр второго, сообщило ранее правительство штата в коммюнике. Сейчас на месте продолжают работать эксперты.

Тультепек известен как место, в котором почти в каждом доме производится различная пиротехническая продукция. Сейчас все работы, связанные с производством пиротехники, приостановлены.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.