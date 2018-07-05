Австрийцы получат возможность увеличить продолжительность рабочего дня

ВЕНА, 5 июл – РИА Новости. Нижняя палата парламента Австрии (Национальный совет) проголосовала за возможность увеличения максимальной продолжительности рабочего дня до 12 часов в сутки и 60 часов в неделю, сообщила пресс-служба парламента.

За внесение поправок в законодательство, которое должно вступить в силу 1 сентября 2018 года, проголосовали 119 из 174 депутатов.

"Нормальная продолжительность рабочего времени в восемь часов в день и 40 часов в неделю остается", — отметил председатель фракции Австрийской народной партии в парламенте Август Вегингер.

По его словам, поправки в закон предусматривают, что работник при заключении трудового договора сам может выбирать, соглашаться на 12-часовой рабочий день или нет, также сохраняется возможность получения отгулов или надбавок за сверхурочную работу. По мнению депутата, таким образом создается выгодная ситуация как для работодателя, так и для работника.

Австрийское общество критично отнеслось к планам правительства внести подобные поправки в трудовое законодательство. В минувшие выходные в акциях протеста в Вене приняли участие в общей сложности до 100 тысяч человек.