Опрос показал, как французы относятся к политике Макрона

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Большинство французов считают политику президента страны Эммануэля Макрона "несправедливой" и "неэффективной", свидетельствуют данные опроса аналитического центра Odoxa-Dentsu Consulting, проведенного для радиостанции France Info и газеты Figaro.
Кроме того, 65% опрошенных считают действия, предпринимаемые Макроном, "неэффективными". В большей степени о "неэффективности" говорят представители "Непокорившейся Франции" (87%) и "Национального объединения"(83%).
Радиостанция France Info добавляет, что деятельность предшественника Макрона Франсуа Олланда "эффективной" считали лишь 15% опрошенных.
Опрос проводился 4-5 июля. В нем приняли участие 1005 французов старше 18 лет.