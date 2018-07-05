Опрос показал, как французы относятся к политике Макрона

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Большинство французов считают политику президента страны Эммануэля Макрона "несправедливой" и "неэффективной", свидетельствуют данные опроса аналитического центра Odoxa-Dentsu Consulting, проведенного для радиостанции France Info и газеты Figaro.

Согласно результатам исследования, "несправедливой" политику Макрона назвали 71% французов, причем о несправедливости политики французского лидера говорят как представители левых (98% членов "Непокорившейся Франции" и 78% членов "Социалистической партии"), так и правые (75% Республиканцев и 85% членов "Национального объединения" (ранее "Национальный фронт").

Кроме того, 65% опрошенных считают действия, предпринимаемые Макроном, "неэффективными". В большей степени о "неэффективности" говорят представители "Непокорившейся Франции" (87%) и "Национального объединения"(83%).

Радиостанция France Info добавляет, что деятельность предшественника Макрона Франсуа Олланда "эффективной" считали лишь 15% опрошенных.

Опрос проводился 4-5 июля. В нем приняли участие 1005 французов старше 18 лет.