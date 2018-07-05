Замглавы МИД России и Сербии оценили террористическую угрозу на Балканах

Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Сыромолотов. Архивное фото

Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Сыромолотов. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в рамках встречи с заместителем главы МИД Сербии по вопросам политики безопасности Бранимиром Филиповичем обсудили двустороннее сотрудничество и дали оценку террористической угрозе на Балканах, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Особое внимание уделено оценкам террористических угроз в Балканском регионе, взаимосвязи терроризма и нелегальной миграции, проблематике пресечения финансового и материально-технического снабжения террористических группировок, их идеологической и кадровой подпитки, включая противодействие активности иностранных террористов-боевиков", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили схожесть позиций по ключевым аспектам антитеррористической повестки дня и настрой на продолжение интенсивного двустороннего диалога по вопросам борьбы с терроризмом на различных уровнях.