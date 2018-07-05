Замглавы МИД России и Сербии провели консультации по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и заместитель министра иностранных дел Сербии Бронимир Филипович провели в пятницу в Москве консультации по антитеррору, сообщили в МИД России.

"В ходе встречи обсуждались актуальные задачи и перспективы российско-сербского сотрудничества в данной сфере как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. Особое внимание уделено оценкам террористических угроз в Балканском регионе, взаимосвязи терроризма и нелегальной миграции, проблематике пресечения финансового и материально-технического снабжения тергруппировок, их идеологической и кадровой подпитки, включая противодействие активности иностранных террористов-боевиков", — отметили в МИД РФ.

"Подтверждены общность позиций России и Сербии по ключевым аспектам антитеррористической повестки дня и настрой на продолжение интенсивного двустороннего диалога по вопросам борьбы с терроризмом на различных уровнях в духе стратегического партнерства", — добавили в российском дипведомстве.