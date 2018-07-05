В Бразилии министра отстранили от должности из-за дела о мошенничестве

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии в четверг временно отстранил от должности министра труда страны Элтона Йомуру из-за подозрений в мошенничестве.

Речь идет о возможных нарушениях при регистрации профсоюзных организаций, отмечает канал Globo. По данным следствия, некая преступная организация могла получить доступ к реализации этого процесса, который находится в ведении министерства труда.

Йомуре запрещено появляться в здании ведомства и вступать в контакты с другими его сотрудниками. Также федеральная полиция получила ордер на обыск по этому делу в рабочем кабинете депутата Нелсона Маркезелли, уточняет канал.