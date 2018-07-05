В ООН призвали власти Никарагуа прекратить насилие против манифестантов

ЖЕНЕВА, 5 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти Никарагуа прекратить насилие, репрессии и нападения на протестующих против реформы соцстрахования в стране, говорится в заявлении главы УВКПЧ ООН, распространенном в четверг.

"Я призываю правительство прекратить государственное насилие и распустить проправительственные вооруженные элементы, ответственность которых за репрессии и атаки растет. Те, кто побуждал или позволял таким вооруженным элементам действовать, должны быть также привлечены к ответу", — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что с 26 июня по 3 июля в Никарагуа с визитом находилась группа экспертов из офиса ООН по правам человека. По данным УВКПЧ ООН, чрезмерное применение силы против демонстрантов, которое наблюдалось в начале протестов, в настоящее время уменьшилось, поскольку полицейских лишили многих функций. Однако насилие со стороны проправительственных вооруженных элементов усилилось. Особенно против тех, кто строил баррикады и заграждения на дорогах в качестве формы протеста или средства самозащиты. Отмечаются случаи избирательных репрессий против демонстрантов и их семей, студентов, правозащитников и представителей определенного вероисповедания. Эксперты УВКПЧ ООН также получили данные об угрозах линчевания для тех, кто поддерживает правительство Никарагуа.

Глава УВКПЧ ООН призывал власти Никарагуа признать серьезность ситуации и соблюдать обязательства страны в области прав человека, в том числе, принять необходимые меры по защите населения и предотвращению новых смертей.

Акции протеста в Никарагуа

В Никарагуа с середины апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, общее число погибших в результате массовых антиправительственных протестов составляет 309 человек. Число раненых правозащитники оценивают в 1,5 тысячи человек, из которых 46 получили серьезные ранения.