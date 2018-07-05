Замглавы МИД обсудил с послом Франции ситуацию на Украине

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин обсудил с послом Франции в России Сильви Берман ситуацию на Украине, стороны подчеркнули необходимость строгого режима прекращения огня, заявили в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация на Украине, а также итоги министерской встречи в "нормандском формате" 11 июня и заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине 13 июня. С обеих сторон была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, скорейшего разведения сил и средств, отвода тяжелой техники и разминирования в соответствии с положениями минских соглашений", — сообщили в российском дипведомстве.

Встреча прошла по инициативе французской стороны. В ходе беседы была затронута также ситуация на Южном Кавказе и в Молдавии, отметили в МИД.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.