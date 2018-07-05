МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. МИД России потребовал от ОБСЕ объяснить, как на пресс-конференцию организации в Киеве попал человек в военной форме, заявивший о передаче взрывчатого вещества осужденному в РФ Олегу Сенцову, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В конце июня в Киеве прошла пресс-конференция ОБСЕ, во время которой на сцену вышел мужчина в военной форме, заявивший, что он на своем автомобиле перевез в Крым взрывчатые вещества, которые стали доказательством вины Сенцова.

"Мы направили материалы по данному инциденту в ОБСЕ с требованием объяснить, как этот человек, который не был зарегистрирован ОБСЕ в качестве участника конференции, попал туда, получил слово, выступал, кто он такой, что предпринимается, чтобы расследовать его слова. Это еще один показатель того, что резонансные заявления вообще в принципе не расследуются на Украине, на них также не обращается внимание со стороны западного сообщества", — сказала Захарова на брифинге.