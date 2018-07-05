В Киеве потушили пожар на комбинате

Спасатели локализовали крупный пожар на территории комбината в Киеве. 5 июля 2018

Спасатели локализовали крупный пожар на территории комбината в Киеве. 5 июля 2018

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на комбинате в Киеве, его площадь достигла 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте.

В четверг днем пожар площадью 700 квадратных метров вспыхнул на территории одного из комбинатов в Киеве, спасателям удалось локализовать огонь.

"В 13.38 (время совпадает с мск) пожарным удалось локализовать пожар, а в 14.59 — ликвидировать. В результате пожара повреждена стена и кровля здания на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 73 человека.

Причина возникновения пожара выясняется, информации о жертвах и пострадавших нет, отмечает ведомство.