Орбан прокомментировал взгляды Германии и Венгрии на ситуацию с мигрантами

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что мигрантов из Германии нужно возвращать не в Венгрию, а в Грецию, которая, как правило, является их первым пунктом входа на территорию ЕС.

"Германия и Венгрия в вопросе миграции смотрят на мир по-разному, имеют разные точки зрения, но мы стремимся к сотрудничеству ", — завил Орбан в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, трансляция велась на сайте правительства ФРГ.

По его словам, Венгрия, хотя и регистрирует мигрантов, не является первым пунктом их входа на территорию ЕС. Попасть в Венгрию можно только через Грецию или реже через Болгарию, отметил он. "Поэтому мы считаем, что людей из Германии нужно возвращать в Грецию, а не в Венгрию", — заявил Орбан.

"Стратегическая цель Венгрии состоит в том, чтобы защитить Европу", — сказал он. Орбан напомнил, что Венгрия построила забор на южных границах, чтобы "вернуть контроль над территорией собственного государства". Он подчеркнул, что тем самым Венгрия защищает и Германию от притока мигрантов, что является актом солидарности.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.