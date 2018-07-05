Орбан прокомментировал взгляды Германии и Венгрии на ситуацию с мигрантами

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что мигрантов из Германии нужно возвращать не в Венгрию, а в Грецию, которая, как правило, является их первым пунктом входа на территорию ЕС.
По его словам, Венгрия, хотя и регистрирует мигрантов, не является первым пунктом их входа на территорию ЕС. Попасть в Венгрию можно только через Грецию или реже через Болгарию, отметил он. "Поэтому мы считаем, что людей из Германии нужно возвращать в Грецию, а не в Венгрию", — заявил Орбан.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.