Лавров проведет двусторонние встречи на саммите по иранскому атому в Вене

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях министерской встречи "пятерки" и Ирана по иранскому атому в Вене проведет ряд двусторонних встреч, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра на "полях" этого мероприятия запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел России со своими коллегами", — сказала Захарова на брифинге.

Встреча пройдет в Вене 6 июля. Как заявила ранее дипслужба ЕС, ее целью является согласование дальнейшего пути обеспечения выполнения СВПД во всех его аспектах после выхода США из соглашения. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил накануне, что на встрече необходимо выработать консолидированную позицию, проанализировать ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе и защитить эту договоренность от развала.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.