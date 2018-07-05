Венесуэла высоко ценит поддержку России, заявил посол в Москве

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Венесуэла высоко ценит поддержку России, заявил посол страны в Москве Карлос Фариа Тортоса.

"Мы высоко ценим недвусмысленную и объективную позицию правительства Российской Федерации, которое не перестаёт высказываться в поддержку нашего правительства и нашего народа на этом этапе", — сказал посол, выступая на приеме по случаю празднования 207-летия независимости Венесуэлы.

По его словам, "Россию и Венесуэлу связывают плотное и обширное сотрудничество в различных областях, которое постоянно растёт".