"Вернем Донбасс лайком!": в Сети высмеяли рекламу Порошенко

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи фейсбука обратили внимание, что некоторые из рекламных объявлений президента Украины Петра Порошенко заканчиваются фразой "Ставь лайк". Так, например, украинский лидер призвал ставить лайк тех, кто ненавидит коррупцию, считает Крым украинским или хочет видеть страну в НАТО.

В комментариях к рекламным постам отметили, что подобный слоган выглядит так, словно Порошенко предлагает бороться со взяточничеством и "возвращать" полуостров лайками. В свою очередь, пользователи предложили президенту свои варианты слоганов.

"Вернем Донбасс лайком!" — пошутили в комментариях.

"Снизим тарифы лайком!" — написал один из пользователей.

"Проведем честные выборы лайком!" — сыронизировал Igor Neo.

Особое внимание пользователи фейсбука уделили посту Порошенко, где изображен танк с подписью: "Жми врага лайком!" Сейчас на странице с историями рекламных постов украинского лидера такой записи больше нет.

"Тисни ворога лайком! — Петр Алексеич, ну, главнокомандующий из вас так себе", — пошутил один из пользователей.

"США передали новую партию лайков", — добавили в комментариях.

В социальных сетях не раз высмеивали Порошенко. Так, в июне пользователи твиттера шутили над открытием президентом дорожного знака на трассе Запорожье — Днепр. Месяцем ранее в Сети высмеяли "масштаб" деятельности Порошенко, открывшего фельдшерский пункт в малонаселенном селе Боденьки, в то время как Владимир Путин участвовал в церемонии открытия Крымского моста.