МИД прокомментрировал возможное вторжение США в Венесуэлу

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва считает категорически неприемлемым силовое решение в отношении Венесуэлы, это только усугубит ситуацию в стране, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность вторжения на территорию Боливарианской Республики.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента сообщило, что в августе 2017 года на встрече по поводу санкций в отношении Каракаса Трамп задал своим помощникам вопрос о возможном вторжении в Венесуэлу.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить американскую агрессию.

"Мы отметили поступающую информацию о том, что среди различных вариантов, которые рассматриваются в рамках политики в отношении Венесуэлы, до сих пор существует и вариант некоего силового вмешательства. Мы считаем это категорически неприемлемым, прежде всего, потому что мы, по убеждению, выступаем против политики санкций, ограничений и рестрикций в отношении суверенного государства", — сказал Щетинин.

"И главное, что так называемое силовое решение проблемы не приведёт к решению проблем в Венесуэле, но лишь усугубит тот кризис, который переживает страна. Оно лишь ухудшит положение народа, и, думаю, что в данной ситуации

необходимо как раз не допускать дезинтеграции венесуэльского государства", — добавил дипломат. Кроме того, такое развитие событий, по его словам, "противоречило бы тем обязательствам, которые взяли на себя государства латиноамериканского континента, в частности, об объявлении Латинской Америки зоной мира".

"Венесуэла сейчас находится на важном и ответственном этапе своего развития. Проведённые выборы президента страны открывают возможность сейчас приступить к выработке широкой программы социально-экономического развития страны, необходимым условием для которого является выработка согласия всех конструктивно настроенных политических сил в Венесуэле. И по нашему глубокому убеждению задача международного сообщества состоит именно в том, чтобы помочь венесуэльцам — тем, кто искренне заинтересован в конструктивном и динамичном развитии страны, сесть за стол переговоров в рамках общенационального диалога, к которому призывает правительство. Найти общий язык и выработать ту программу действий, которая отвечала бы интересам социально-экономического развития страны, улучшения жизни народа, возможно, оставив в стороне политические амбиции отдельных лидеров", — заключил Щетинин.