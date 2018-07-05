Во Флориде при пожаре на ранчо погибли не менее 300 экзотических животных

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По меньшей мере 300 экзотических животных погибли в результате пожара, который произошел на ранчо в американском штате Флорида, сообщил местный телеканал WSVN.

Пожарные заявляют, что вероятной причиной пожара стала молния, которая попала в деревянный сарай, в результате чего произошло возгорание.

"Мое "Ранчо экзотических животных Блейка" и все, что у меня там было: все мои черепахи, экзотическиe рыбы — все погибло", — рассказал владелец ранчо Блейк Калдиримоглу.

Изначально власти сообщили, что погибли около 100-180 животных, но владелец заявил о смерти более 300 особей.

В будущем владелец фермы надеется восстановить свое дело.

Калдиримоглу собирал редкие виды животных со всего мира на протяжении многих лет. Он ведет популярный YouTube канал, где рассказывает о жизни животных на ранчо. Никто из людей при пожаре не пострадал.