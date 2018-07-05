Скотланд-Ярд заявил, что люди в Эймсбери отравились "Новичком"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мужчину и женщину в Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.
Он также сказал, что в настоящий момент не может делать предположений о том, были ли связаны пострадавшие со Скрипалями, было ли отравление покушением на убийство или случайностью.
Кроме того, Басу попросил воздержаться от спекуляций по поводу связи недавнего ЧП в Эймсбери.
Ход расследования
Расследование этого инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.
В свою очередь, правоохранительные органы графства Уилтшир просят возможных свидетелей поделиться информацией о ЧП.
Сейчас полиция закрыла доступ к нескольким местам в городах Эймсбери и Солсбери, в которых могли появляться пострадавшие до того, как попасть в больницу.
Среди них сквер в Солсбери, аптека в Эймсбери и церковь в Эймсбери.
Риск заражения
Как отметила главный врач Англии Салли Дэвис, риск заражения нервно-паралитическим веществом, с которым соприкоснулись двое британцев в Эймсбери, низкий.
"Однако я бы попросила сохранять бдительность", — сказала она.
Тем, кто бывал в оцепленных сейчас районах Эймсбери и Солсбери, Дэвис порекомендовала постирать одежду.
"Остерегайтесь поднимать любые неизвестные или изначально опасные предметы, такие как иголки и шприцы", — заключила она.
Версия о причастности России
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что инцидент в Эймсбери еще раз ставит под сомнение официальную британскую версию по "делу Скрипалей".
Он отметил, что если за четыре месяца рядом с лабораторией, которая занимается химоружием, произошли два совершенно одинаковых случая, "любой здравомыслящий человек поймет, что следы нужно искать в Портон-Дауне, а не в России".
"Естественно предположить, что в этой ситуации будет раскручиваться только одна версия — абсолютно нелепая версия причастности России еще и к этому инциденту", — заявил он в эфире радио Sputnik.
Случай в Эймсбери
Вначале предполагалось, что пострадавшие отравились в результате употребления наркотиков. Сейчас эксперты проводят дополнительные исследования и выясняют причины отравления. Полиция пока не может точно сказать, было ли произошедшее преступлением.
Сообщения о том, что в одном из домов были обнаружены без сознания мужчина и женщина, поступили в полицию в минувшую субботу вечером.
Оба пострадавших остаются в критическом состоянии, они находятся в больнице Солсбери — той же, где лечились Скрипали.
Отравление Скрипалей
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.
Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила о намерении вернуться в Россию.