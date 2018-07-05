Скотланд-Ярд заявил, что люди в Эймсбери отравились "Новичком"

Полицейский в городе Солсбери после госпитализации двух человек из-за отравления в городе Эймсбери

Полицейский в городе Солсбери после госпитализации двух человек из-за отравления в городе Эймсбери

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мужчину и женщину в Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

По его словам, пока неизвестно, каким образом они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Он также сказал, что в настоящий момент не может делать предположений о том, были ли связаны пострадавшие со Скрипалями, было ли отравление покушением на убийство или случайностью.

Кроме того, Басу попросил воздержаться от спекуляций по поводу связи недавнего ЧП в Эймсбери.

Ход расследования

Расследование этого инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

В свою очередь, правоохранительные органы графства Уилтшир просят возможных свидетелей поделиться информацией о ЧП.

Сейчас полиция закрыла доступ к нескольким местам в городах Эймсбери и Солсбери, в которых могли появляться пострадавшие до того, как попасть в больницу.

Среди них сквер в Солсбери, аптека в Эймсбери и церковь в Эймсбери.

Риск заражения

Как отметила главный врач Англии Салли Дэвис, риск заражения нервно-паралитическим веществом, с которым соприкоснулись двое британцев в Эймсбери, низкий.

"Однако я бы попросила сохранять бдительность", — сказала она.

Тем, кто бывал в оцепленных сейчас районах Эймсбери и Солсбери, Дэвис порекомендовала постирать одежду.

"Остерегайтесь поднимать любые неизвестные или изначально опасные предметы, такие как иголки и шприцы", — заключила она.

Версия о причастности России

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что инцидент в Эймсбери еще раз ставит под сомнение официальную британскую версию по "делу Скрипалей".

Он отметил, что если за четыре месяца рядом с лабораторией, которая занимается химоружием, произошли два совершенно одинаковых случая, "любой здравомыслящий человек поймет, что следы нужно искать в Портон-Дауне, а не в России".

"Естественно предположить, что в этой ситуации будет раскручиваться только одна версия — абсолютно нелепая версия причастности России еще и к этому инциденту", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Случай в Эймсбери

Согласно первоначальному заявлению полиции, при инциденте пострадали местные жители, граждане Великобритании: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Вначале предполагалось, что пострадавшие отравились в результате употребления наркотиков. Сейчас эксперты проводят дополнительные исследования и выясняют причины отравления. Полиция пока не может точно сказать, было ли произошедшее преступлением.

Сообщения о том, что в одном из домов были обнаружены без сознания мужчина и женщина, поступили в полицию в минувшую субботу вечером.

Оба пострадавших остаются в критическом состоянии, они находятся в больнице Солсбери — той же, где лечились Скрипали.

Отравление Скрипалей

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.

Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила о намерении вернуться в Россию.