Неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ-сообщества в Харькове

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Неизвестные в противогазах ворвались в офис ЛГБТ-сообщества в Харькове и распылили там газовые баллончики, сообщается в четверг на сайте национальной полиции Украины.

Сообщается, что информация о происшествии на переулке Подольском поступила в полицию накануне вечером.

"По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвалась в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации", — говорится в сообщении.

С места происшествия были изъяты корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Заведено уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

О пострадавших не сообщается.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в городе Кривой Рог избили главу оргкомитета местного ЛГБТ-марша Бориса Золотченко.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.