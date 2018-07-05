Неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ-сообщества в Харькове

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Неизвестные в противогазах ворвались в офис ЛГБТ-сообщества в Харькове и распылили там газовые баллончики, сообщается в четверг на сайте национальной полиции Украины.
"По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвалась в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации", — говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в городе Кривой Рог избили главу оргкомитета местного ЛГБТ-марша Бориса Золотченко.
Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.