Трамп через Twitter поздравил американцев с Днем независимости США

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил сограждан с Днем независимости, который отмечается 4 июля.Twitter и прикрепил к посту фотографии, где он запечатлен со своей супругой Меланьей на балконе Белого дома.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с американскими конгрессменами поздравил их с предстоящим праздником. Президент РФ Владимир Путин также направил поздравление американскому лидеру. При этом он не стал раскрывать подробности послания.
День независимости является главным государственным праздником в США. Он отмечается в честь принятия Декларации независимости в 1776 году, с чего началась история Соединенных Штатов Америки как государства.
Happy Birthday, America! pic.twitter.com/SIi6xXsfof— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2018 г.