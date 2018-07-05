Трамп через Twitter поздравил американцев с Днем независимости США

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил сограждан с Днем независимости, который отмечается 4 июля.

"С днём рождения, Америка!", — написал Трамп в своём микроблоге Twitter и прикрепил к посту фотографии, где он запечатлен со своей супругой Меланьей на балконе Белого дома.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с американскими конгрессменами поздравил их с предстоящим праздником. Президент РФ Владимир Путин также направил поздравление американскому лидеру. При этом он не стал раскрывать подробности послания.

День независимости является главным государственным праздником в США. Он отмечается в честь принятия Декларации независимости в 1776 году, с чего началась история Соединенных Штатов Америки как государства.