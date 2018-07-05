Генеральное консульство России в Хьюстоне закрыто из-за затопления

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне в американском штате Техас закрыто из-за затопления территории вокруг здания, сообщается в Twitter консульства.
"В связи с затоплением территории вокруг здания генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба записаться на другие дни", — сообщается в заявлении консульства.
Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил в Twitter, что многие улицы города затоплены из-за наводнения. Он порекомендовал жителя города стараться по возможности не выходить на улицы.
В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни./ Due to flooding in Houston the Consulate is closed. Appointments for July 4 need to be rescheduled. pic.twitter.com/vJpGnN0AyP— Russia in Houston (@RusCons_TX) 4 июля 2018 г.