Генеральное консульство России в Хьюстоне закрыто из-за затопления

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне в американском штате Техас закрыто из-за затопления территории вокруг здания, сообщается в Twitter консульства.

"В связи с затоплением территории вокруг здания генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба записаться на другие дни", — сообщается в заявлении консульства.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил в Twitter, что многие улицы города затоплены из-за наводнения. Он порекомендовал жителя города стараться по возможности не выходить на улицы.