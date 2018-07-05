МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полиция арестовала подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, тело которой было обнаружено на небольшом острове Бьют на западе Шотландии, говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают убийцу девочки.

Несмотря на арест подозреваемого, полиция продолжает собирать всю возможную информацию, касающуюся убийства. Старший следователь по делу Стюарт Хьюстон призвал всех, у кого может быть информация о смерти ребенка, связаться с правоохранителями.

По данным телеканала Sky News , подозреваемому еще нет 18 лет.

Девочка приехала на остров, расположенный в заливе Ферт-оф-Клайд у западных берегов Шотландии, чтобы навестить родственников. Население острова не превышает 6,5 тысяч человек. В понедельник девочка пропала, а на следующий день ее тело было обнаружено в лесном массиве рядом с заброшенной гостиницей. Экспертиза показала, что ребенок был убит.