В Раде заявили о критическом состоянии энергетической отрасли Украины

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил о том, что энергетическая отрасль Украины сейчас находится в критическом состоянии. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "112 Украина".

"Довели (отрасль. — Прим. ред.) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой. Теперь в "пожарном режиме", возможно, остановится ремонт дорог, здравоохранение меньше получит, тяжелая ситуация", — заявил депутат.

При этом он добавил, что нынешний министр энергетики страны Игорь Насалик не в состоянии разрешить кризисную ситуацию.

"Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся…" — отметил Куприй.

На этой неделе состоялась очередная акция протеста украинских горняков. Шахтеры во Львовской области перекрыли международную трассу с требованиями выплатить им долги по зарплате. Следующая акция протеста запланирована на 5 июля у здания Верховной рады.