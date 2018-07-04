Додон оценил статус русского языка в Молдавии

КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Русский язык в Молдавии должен сохранить статус языка межнационального общения, запретить его искусственно не получится, заявил президент молдавской республики Игорь Додон в эфире телеканала NTV Мoldova.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

"У нас одна треть населения — миллион граждан — русскоязычные, самые высокие рейтинги у русскоязычных передач. Искусственно запретить русский язык в Молдавии не получится, он был есть и будет — это наш плюс, что мы, молдаване, без проблем общаемся на русском языке", — заявил Додон.

Он предложил снова вернуть русский язык в школы и сделать его изучение обязательным. "По закону, у русского языка должен быть статус языка межнационального общения — это значит, в частности, что весь документооборот должен быть на русском. Я уверен, что при объединении страны в переговорном процессе с Приднестровьем встанет вопрос о статусе русского языка, как языка межнационального общения, чтобы никто в этом не сомневался", — добавил Додон.

Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".