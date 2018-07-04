Иран выразил протест Франции и Германии из-за задержания дипломата

ТЕГЕРАН, 4 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест Франции и Германии в связи с задержанием иранского дипломата, сообщил официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

Ранее сообщалось о задержании в ФРГ аккредитованного в Вене иранского дипломата в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета. Информация о предотвращении теракта появилась в СМИ перед визитами Роухани в Швейцарию и Австрию. Иран обвинения отвергает.

По словам Касеми, в связи задержанием в МИД Ирана были вызваны послы Франции и Бельгии, а также поверенный в делах посольства Германии в Тегеране.

"Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил протест послу Франции и поверенному в делах посольства Германии относительно задержания иранского дипломата", — сообщил Касеми.