Экс-президент Бразилии из тюрьмы пожелал удачи Обрадору

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий тюремный срок за коррупцию, пожелал удачи избранному президентом Мексики кандидату от левых сил Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.Twitter.
В апреле этого года Лула начал отбывать тюремное заключение по делу о коррупции, в рамках которого он январе был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Обрадор набирает 52,96% голосов на выборах президента Мексики по итогам предварительного подсчета почти 93,6% актов с избирательных участков.
Победу Лопеса Обрадора уже признали его конкуренты по выборам, действующий президент Мексики, многочисленные иностранные лидеры, приславшие свои поздравления. В должность Обрадор должен вступить 1 декабря этого года.