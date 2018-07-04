В Турции подвели окончательные итоги выборов президента

АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%.
Согласно итогам выборов, Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,59%, его основной соперник Индже набрал 30,64%, Демирташ — 8,40%, Акшенер — 7,29%, Карамоллаоглу — 0,89%, Перинчек — 0,20%.
На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% и получила 295 из 600 мест в парламенте, националистическая Партия национального движения набрала 11,10% и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,66% голосов и 344 места в парламенте.
На предыдущих президентских выборах в августе 2014 года Эрдоган победил с результатом 51,8% голосов. На парламентских выборах в Турции в ноябре 2015 года Партия справедливости и развития получила 49,5% голосов, Народно-республиканская партия — 25,3%, Партия национального движения — 11,9%, Партия демократии народов — 10,8%.