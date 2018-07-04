СМИ рассказали об опасениях украинцев из-за встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почти половина украинцев считает, что их страна станет разменной монетой на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса портала "Обозреватель".

Около 45% опрошенных опасаются, что Украина станет предметом торга между российским и американским лидерами. При этом 37% считают, что по итогам встречи Трамп подтвердит санкции в отношении России. Возвращения России в G8 ожидают 11% респондентов и только 6% верят в то, что Владимир Путин изменит риторику в отношении Донбасса и Сирии.

Всего в опросе приняли участие 4147 человек.

Встреча российского президента с его американским коллегой запланирована на 16 июля и пройдет в Хельсинки. На повестку переговоров вынесены перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы мировой политики.