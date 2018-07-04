Матвиенко призналась, что любит китайскую кухню

ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе очередного визита в Китай рассказала, что является поклонницей местной кухни и любит пробовать что-то новое.

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китайской Народной республике. Спикер Совфеда в среду встретилась с руководством страны — председателем КНР Си Цзиньпином, а также со своим коллегой, главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу.

"Как всегда очень гостеприимный и душевный прием", — сказала Матвиенко журналистам на просьбу рассказать о впечатлениях от Китая, который она посещает уже не в первый раз.

Она особо отметила жест своего коллеги — председателя постоянного комитета ВСНП, который еще накануне, в день прибытия российской делегации сразу же встретился с ней, к чему протокол его совершенно не обязывал.

"Вчера он встретил меня в гостинице, мы провели с ним первую встречу; хотя мы знали друг друга, но в новом его качестве уже такого высокого руководителя мы встречались впервые. Я очень высоко оценила, что он нашел время, возможность, и мы вчера уже провели с ним первые переговоры, первые контакты", — рассказала Матвиенко.

На просьбу рассказать, удалось ли в ходе нынешнего визита в Китай увидеть в Пекине что-то новое, и об отношении к местной кухне, спикер Совфеда призналась, что является ее поклонником.

"Я поклонник китайской кухни, люблю китайскую кухню, иногда хожу в Москве в китайские рестораны. Кормили нас, как всегда, очень вкусно, разной китайской едой. Может быть, мы привыкли больше к такой европеизированной китайской кухне, но очень интересно попробовать что-то абсолютно новое", — призналась Матвиенко.

Она отметила, что под этим общим названием скрывается очень много кухонь, "и они очень разные на юге, на севере, на востоке". "Все, что сегодня нам дали попробовать, было, действительно, очень вкусно", — добавила спикер СФ.

После продолжительных встреч, которые следовали одна за другой, делегация парламентариев уже изрядно проголодалась. "Мы очень голодные, потому что уже столько времени, а мы еще не ели", — заявила Матвиенко с улыбкой, пожелав приятного аппетита и журналистам.