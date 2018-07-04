Опрос показал, чем больше всего обеспокоены жители Украины

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Украинцы больше всего обеспокоены войной в Донбассе, плохими уровнем жизни и состоянием экономики, а статус русского языка и возрождение украинской нации их волнует меньше всего, свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного в мае 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Статус русского языка в Украине беспокоит 2% респондентов, отношения с Европейским союзом — 4% опрошенных. Такие проблемы, как отношения между гражданами Украины разных национальностей, возрождение украинской нации, волнуют 5-6% граждан.
Опрос проводился с 18 по 30 мая 2018 года методом личного интервью опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольных Киеву территориях. В анкете предлагалось заполнить три варианта ответа на вопрос "какие из общественных проблем вас беспокоят больше всего". Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.