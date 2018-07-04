Опрос показал, чем больше всего обеспокоены жители Украины

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Украинцы больше всего обеспокоены войной в Донбассе, плохими уровнем жизни и состоянием экономики, а статус русского языка и возрождение украинской нации их волнует меньше всего, свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного в мае 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Как показывают результаты исследования, большинство опрошенных (67%) обеспокоены войной на востоке Украины. Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев — уровень жизни (54%), экономическая ситуация (42%) и безопасность Украины (23%)", — сообщается в обнародованном на сайте КМИС пресс-релизу.

Статус русского языка в Украине беспокоит 2% респондентов, отношения с Европейским союзом — 4% опрошенных. Такие проблемы, как отношения между гражданами Украины разных национальностей, возрождение украинской нации, волнуют 5-6% граждан.

"По сравнению с 2016-2017 годами озабоченность граждан войной на востоке Украины, уровнем жизни и экономической ситуацией несколько снизилась, однако остается высокой. Политическая ситуация в Украине тоже стала беспокоить меньшую часть граждан (от 15% в 2016 году до 13% в 2017 и в конце концов 9% в 2018-м)", — говорится в сообщении.

Опрос проводился с 18 по 30 мая 2018 года методом личного интервью опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольных Киеву территориях. В анкете предлагалось заполнить три варианта ответа на вопрос "какие из общественных проблем вас беспокоят больше всего". Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.