Матвиенко обсудила с Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование на Корейском полуострове; китайский лидер убежден, что Ким Чен Ын заинтересован в денуклеаризации.

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае. Ранее в среду спикер Совфеда встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Также обсуждали вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Си Цзиньпин сказал, что, по сути, процесс двигается по той дорожной карте, которую предложили совместно Россия и Китай", — сказала Матвиенко журналистам, говоря об итогах встречи.

Она отметила также, что председатель КНР высоко оценил сам факт саммита США-КНДР.

"Встречи с Ким Чен Ыном, уже неоднократные, убедили его в том, что он искренне заинтересован в денуклеаризации, в восстановлении мира и спокойствия на Корейском полуострове", — заявила Матвиенко.

"В то же время Си Цзиньпин сказал, что не стоит ожидать быстрых результатов, это процесс длительный, он носит двусторонний характер, нужны определенные шаги, действия с обеих сторон, что потребуется время для формирования и доверия, и пошагового движения навстречу друг другу", — отметила спикер СФ.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.