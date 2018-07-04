Выводить детей из затопленной пещеры пока опасно, заявил губернатор

Тайские дайверы во время операции по спасению детей из затопленной пещеры . 3 июля 2018

Тайские дайверы во время операции по спасению детей из затопленной пещеры . 3 июля 2018

© REUTERS / Soe Zeya Tun Таиландские военные врачи обследовали запертых в пещере детей Выводить детей из затопленной пещеры в Таиланде пока опасно из-за сохраняющегося там относительно высокого уровня воды, заявил в среду вечером губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией.

Двенадцать школьников в понедельник найдены в затопленной пещере на севере Таиланда. Масштабная поисково-спасательная операция по розыску и выводу на поверхность подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, зашедших 23 июня в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и отрезанных от выхода из нее внезапным наводнением, продолжалась 10 дней. В настоящее время решается вопрос о том, как их вывести из пещеры.

"После оценки специалистами уровня воды в пещере в течение дня стало ясно, что вода пока не убывает из-за дождя, несмотря на усилия по ее откачиванию. Учитывая также скорость течения и то, что дети пока только учатся дышать с аквалангом, мы с руководителями подразделений пришли к выводу, что сегодня начинать операцию по выводу детей на

поверхность пока опасно", — заявил губернатор, чей брифинг транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.

Он добавил, что, в зависимости от условий в пещере и индивидуального физического состояния каждого спасенного, вывод из пещеры на поверхность может быть осуществлен постепенно, в несколько этапов, несколькими небольшими группами.

"Мы будем выводить детей только при стопроцентной индивидуальной медицинской готовности каждого из них к операции по выводу. Если будет хоть какой-то минимальный риск, эвакуация проводиться не будет", — сказал Осоттханакон.

После губернатора на брифинге выступил руководитель военно-медицинской команды, участвующей в операции, который еще раз подтвердил, что состояние здоровья всех подростков и их футбольного тренера не вызывает опасений, и что за их состоянием постоянно наблюдают находящиеся в пещере военврачи.