Выводить детей из затопленной пещеры пока опасно, заявил губернатор

16:0404.07.2018
(обновлено: 16:05 04.07.2018)
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БАНГКОК, 4 июл – РИА Новости. Выводить детей из затопленной пещеры в Таиланде пока опасно из-за сохраняющегося там относительно высокого уровня воды, заявил в среду вечером губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией.
Двенадцать школьников в понедельник найдены в затопленной пещере на севере Таиланда. Масштабная поисково-спасательная операция по розыску и выводу на поверхность подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, зашедших 23 июня в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и отрезанных от выхода из нее внезапным наводнением, продолжалась 10 дней. В настоящее время решается вопрос о том, как их вывести из пещеры.
"После оценки специалистами уровня воды в пещере в течение дня стало ясно, что вода пока не убывает из-за дождя, несмотря на усилия по ее откачиванию. Учитывая также скорость течения и то, что дети пока только учатся дышать с аквалангом, мы с руководителями подразделений пришли к выводу, что сегодня начинать операцию по выводу детей на
поверхность пока опасно", — заявил губернатор, чей брифинг транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.
Он добавил, что, в зависимости от условий в пещере и индивидуального физического состояния каждого спасенного, вывод из пещеры на поверхность может быть осуществлен постепенно, в несколько этапов, несколькими небольшими группами.
"Мы будем выводить детей только при стопроцентной индивидуальной медицинской готовности каждого из них к операции по выводу. Если будет хоть какой-то минимальный риск, эвакуация проводиться не будет", — сказал Осоттханакон.
После губернатора на брифинге выступил руководитель военно-медицинской команды, участвующей в операции, который еще раз подтвердил, что состояние здоровья всех подростков и их футбольного тренера не вызывает опасений, и что за их состоянием постоянно наблюдают находящиеся в пещере военврачи.
Двенадцать игроков юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.
Подростки и тренер надеялись, что до начала ежегодного наводнения остается несколько дней, однако ливень пошел как раз тогда, когда они достигли самой дальней точки маршрута, и почти не прекращался четыре дня.
Через десять 10 дней пропавших нашли живыми, но ослабевшими от голода.
К "потеряшкам" немедленно прибыли военные врачи. Они осмотрели детей, накормили их специальными продуктами из рациона космонавтов и астронавтов и оказали психологическую помощь.
Теперь перед спасателями стоит задача вывести людей из пещеры.
На помощь тайским спасателям приехали специалисты из других стран, а производители дайверского снаряжения предоставили необходимое оборудование.
В операции участвуют несколько тысяч человек. Они постоянно сменяют друг друга, чтобы работа шла непрерывно.
Воду приходится откачивать не только из пещеры, но и из окружающих ее водоемов.
Дорога к выходу лежит через частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.
Путь от входа в пещеру до места, где находятся найденные дети, даже у опытных дайверов занимает более шести часов.
В пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое снаряжение.
В некоторых местах боевым пловцам пришлось расширять проходы, куда сначала мог протиснуться лишь один человек, сняв со спины акваланг и волоча его за собой.
Эвакуация осложняется тем, что выросшие в горном районе школьники не умеют плавать, тем более - под водой и в дайверском снаряжении.
Для подростков подготовлены акваланги с масками, дышать в них могут даже те, кому никогда не приходилось погружалаться с аквалангом.