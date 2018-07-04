Володин призвал отказаться от санкционных списков

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В интересах диалога российских и американских парламентариев нужно уходить от санкционных списков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Конечно, уходить от списков, поднимать занавес и общаться", — сказал Володин журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли уходить от вопроса "чёрных списков" в интересах диалога между двух стран.

"Если говорить о списках, это придумали на горячую голову наши коллеги из конгресса (США. — Прим. ред.). Нужно остыть и уйти от этих списков", — отметил он.

"Мы всегда были открыты. Россия страна открытая, Россия — страна возможностей. Россия — страна, которая демонстрирует дружбу, понимание, отсутствие двойных стандартов, невмешательства в суверенные дела других государств", — добавил Володин.

Во вторник американские сенаторы и конгрессмены встретились с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации, а также были приняты главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый визит делегации американских парламентариев, тем более такой представительной, в Россию с 2013 года.