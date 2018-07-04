Трамп призвал Данию увеличить расходы на оборону, сообщили СМИ

СТОКГОЛЬМ, 4 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил личное письмо премьер-министру Дании Ларсу Лёкке Расмуссену, в котором призвал увеличить расходы на оборону, сообщается на сайте датской телерадиокомпании DR.

По информации телерадиокомпании, Дания стала одной из минимум десяти стран, руководству которых были направлены аналогичные письма. Сообщается, что послания получили руководители стран, которые не выполняют обязательств в рамках НАТО тратить оборону более 2% ВВП или не планируют достичь этой цели, как того требует Альянс. Письмо послано накануне саммита стран-членов НАТО, который пройдет на следующей неделе в Брюсселе.

Сообщается, что в послании американского президента выражается неудовольствие тем, что США по-прежнему выделяют больше ресурсов на оборону, чем Европа. При этом телекомпания отмечает, что тон письма, направленного датскому премьеру, менее резкий, чем в письмах Канаде или Германии. По информации DR, Трамп отметил, что Копенгаген увеличил расходы на военную сферу, и признал вклад Дании в миссии НАТО.

"Я не удивился письму от Трампа. В письме односторонний фокус на военные расходы в процентах от ВВП. Дания проявляет большую ответственность в международной работе в целом, и в отношении НАТО, в частности", — приводит телерадиокомпания комментарий датского премьера.

Расмуссен отметил, что Дания выделяет 1,2% ВВП на оборону и 0,7% на проекты по развитию и содействию в странах, которые в этом нуждаются, что способствует поддержанию стабильности и укреплению безопасности. Он также напомнил о новой программе инвестиций в оборону, которая впервые со времен "холодной войны" предполагает договоренности по увеличению военного бюджета.

"Благодаря новому оборонному соглашению, мы инвестируем на 20% больше в военную сферу и увеличиваем рамки международных операций на 50%", — отметил датский премьер.

Датская телерадиокомпания сообщает, что по данным за 2017 год Дания среди 29 членов НАТО занимает 19-е место по финансированию оборонных нужд и по данным за 2018 год планирует довести расходы до 1,21% ВВП. К 2023 году эти расходы, согласно планам, вырастут до 1,3%.