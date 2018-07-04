Трамп призвал Данию увеличить расходы на оборону, сообщили СМИ

СТОКГОЛЬМ, 4 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил личное письмо премьер-министру Дании Ларсу Лёкке Расмуссену, в котором призвал увеличить расходы на оборону, сообщается на сайте датской телерадиокомпании DR.
Сообщается, что в послании американского президента выражается неудовольствие тем, что США по-прежнему выделяют больше ресурсов на оборону, чем Европа. При этом телекомпания отмечает, что тон письма, направленного датскому премьеру, менее резкий, чем в письмах Канаде или Германии. По информации DR, Трамп отметил, что Копенгаген увеличил расходы на военную сферу, и признал вклад Дании в миссии НАТО.
Расмуссен отметил, что Дания выделяет 1,2% ВВП на оборону и 0,7% на проекты по развитию и содействию в странах, которые в этом нуждаются, что способствует поддержанию стабильности и укреплению безопасности. Он также напомнил о новой программе инвестиций в оборону, которая впервые со времен "холодной войны" предполагает договоренности по увеличению военного бюджета.
Датская телерадиокомпания сообщает, что по данным за 2017 год Дания среди 29 членов НАТО занимает 19-е место по финансированию оборонных нужд и по данным за 2018 год планирует довести расходы до 1,21% ВВП. К 2023 году эти расходы, согласно планам, вырастут до 1,3%.