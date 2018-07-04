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Трамп призвал Данию увеличить расходы на оборону, сообщили СМИ

(обновлено: 15:29 04.07.2018)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisДатские солдаты. Архивное фотоДатские солдаты. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

СТОКГОЛЬМ, 4 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил личное письмо премьер-министру Дании Ларсу Лёкке Расмуссену, в котором призвал увеличить расходы на оборону, сообщается на сайте датской телерадиокомпании DR.

Эмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По информации телерадиокомпании, Дания стала одной из минимум десяти стран, руководству которых были направлены аналогичные письма. Сообщается, что послания получили руководители стран, которые не выполняют обязательств в рамках НАТО тратить оборону более 2% ВВП или не планируют достичь этой цели, как того требует Альянс. Письмо послано накануне саммита стран-членов НАТО, который пройдет на следующей неделе в Брюсселе.

Сообщается, что в послании американского президента выражается неудовольствие тем, что США по-прежнему выделяют больше ресурсов на оборону, чем Европа. При этом телекомпания отмечает, что тон письма, направленного датскому премьеру, менее резкий, чем в письмах Канаде или Германии. По информации DR, Трамп отметил, что Копенгаген увеличил расходы на военную сферу, и признал вклад Дании в миссии НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Генсек НАТО поднял вопрос перед Испанией об увеличении расходов на оборону
"Я не удивился письму от Трампа. В письме односторонний фокус на военные расходы в процентах от ВВП. Дания проявляет большую ответственность в международной работе в целом, и в отношении НАТО, в частности", — приводит телерадиокомпания комментарий датского премьера.

Расмуссен отметил, что Дания выделяет 1,2% ВВП на оборону и 0,7% на проекты по развитию и содействию в странах, которые в этом нуждаются, что способствует поддержанию стабильности и укреплению безопасности. Он также напомнил о новой программе инвестиций в оборону, которая впервые со времен "холодной войны" предполагает договоренности по увеличению военного бюджета.

Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
© AFP 2018 / Pool/Virginia Mayo
Кремль прокомментировал призыв Трампа к НАТО увеличить расходы на оборону
"Благодаря новому оборонному соглашению, мы инвестируем на 20% больше в военную сферу и увеличиваем рамки международных операций на 50%", — отметил датский премьер.

Датская телерадиокомпания сообщает, что по данным за 2017 год Дания среди 29 членов НАТО занимает 19-е место по финансированию оборонных нужд и по данным за 2018 год планирует довести расходы до 1,21% ВВП. К 2023 году эти расходы, согласно планам, вырастут до 1,3%.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vlad-brusnikin
По всей видимости , если общими усилиями не удасться задавить Путина идеей всеобщего и полного ядерного разоружения, которую предлагают штаты , то разсходы на оборону от русской империалистической агрессии в мире возрастут на треть. Причём , новые разработки средств уничтожения жизни на земле не заставят себя ждать. Первая стадия , тактическое оружие орбитального базирования с подлётнгым временем в 8 секунд для уничтожения русских пусковых установок и других средств доставки , в один прекрасный момент, всех и сразу, потянет неслабо. Дальше больше. А что сделать , если не сумеют убедить русских в том , как важно сохранить мир , независимо от того , будут там русские или нет.
15:27
04.07.2018
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