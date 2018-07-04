В США федерального чиновника вынудили "сбежать" из ресторана

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Вашингтоне посетители ресторана вынудили главу Федерального агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта покинуть заведение.
К Прюитту подошла женщина с младенцем и потребовала подать заявление об отставке. Позднее приятель девушки опубликовал ее речь на своей странице в фейсбуке.
В комментарии к видео отмечается, что после произошедшего Прюитт сразу же "сбежал" из ресторана.
Ранее пресс-секретаря президента США Сару Сандерс отказались обслужить в одном из ресторанов в штате Вирджиния и попросили покинуть заведение из-за ее работы на Дональда Трампа. В ответ Трамп посоветовал хозяйке ресторана обратить внимание на чистоту заведения и помыть "грязные навесы, двери и окна".