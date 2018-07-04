Япония сообщила в ООН о перекачивании нефти на танкер КНДР

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости. Япония сообщила в комиссию по исполнению санкций против Северной Кореи при Совете безопасности ООН о случае перекачки нефтепродуктов с корабля на корабль с участием северокорейского танкера AN SAN-1, говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Глава МИД Японии обсудит с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР "Днем 29 июня военно-морскими силами самообороны в 350 километрах от Шанхая были обнаружены северокорейский танкер AN SAN-1 и судно неизвестной принадлежности, которые стояли бортами вместе и их соединял штанг. Из этого следует, что на кораблях проводились какие-то работы. Правительство Японии после комплексного рассмотрения считает, что здесь можно подозревать запрещенную резолюцией Совета безопасности ООН перекачку нефтепродуктов с корабля на корабль в открытом море. Кроме того, правительство Японии считает, что танкер AN SAN-1, на который распространились санкции комиссии по санкциям против Северной Кореи при Совета безопасности ООН по замораживанию активов и запрету захода в порты, был переименован в Hope Sea, чтобы избежать действия санкций", — говорится в документе.

Зафиксированный 29 июня случай является восьмым по счету, о котором японская сторона сообщает в ООН.