Бакинское метро возобновило работу после отключения электричества

БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Бакинский метрополитен, закрытый накануне из-за отключения электричества, возобновил работу, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.

Ранее в Азербайджане произошло масштабное отключение света. Оно случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. Как сообщили агентству АПА в МЧС страны, никто не пострадал. Ранее глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Во вторник метро в Баку было закрыто для пассажиров.

"Метрополитен возобновил свою работу", — сказал Мамедов.