В Казахстане заинтересованы опытом Татарстана по развитию сферы IT

АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что стране интересен опыт Татарстана по развитию информационных технологий, сообщила в среду пресс-служба главы кабмина страны.

В сообщении на официальном сайте премьер-министра Казахстана отмечается, что Сагинтаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который прибыл в столицу Казахстана с двухдневным рабочим визитом для участия в презентации Международного финансового центра "Астана" и праздновании 20-летия столицы.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и дальнейшие планы расширения инвестиционного взаимодействия, а также перспективы реализации совместных проектов в транзитно-транспортной сфере", — говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи рассмотрели направления взаимодействия в образовательной и промышленной сферах, уточняет пресс-служба.

"Сагинтаев сообщил, что Казахстану интересен опыт Татарстана по внедрению цифровых сервисных услуг и развития информационных технологий. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность эффективного сотрудничества Казахстана и Татарстана в различных секторах экономики", — дополняется в сообщении.

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