Соратник Саакашвили намерен баллотироваться в президенты Украины

Молодой человек с украинским флагом. Архивное фото

Молодой человек с украинским флагом. Архивное фото

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, соратник экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Юрий Деревянко заявил, что примет участие в выборах президента Украины.

Выборы главы государства состоятся на Украине в марте 2019 года.

"Я иду в президенты, чтобы создать новую систему – систему неоэкономики и цифрового государства", — заявил Деревянко в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, украинцы должны мыслить категориями Big Data, блокчейн, робототехники, смарт-контрактов, а не категориями коррупции, олигархии, бюрократии и вечной борьбы с ними.

Деревянко является внефракционным депутатом Рады. Его политическая партии "Воля" в 2017 году объединилась с "Движением новых сил" Саакашвили.