В ЛНР заявили об отсутствии альтернативы минским договоренностям

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что не видит альтернативы минскому переговорному процессу по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Минскому переговорному процессу альтернатив никаких нет и быть не может. В каждом своем выступлении, в каждом заявлении говорю о том, что мы открыты для диалога", — сказал Пасечник в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти ЛНР готовы сесть за стол переговоров и решать любые возникающие противоречия и конфликты "путем переговоров, а не силой оружия".

"Я считаю, что это самый правильный вариант. Война есть война, гибнут люди с их стороны, с нашей стороны, в том числе и мирные жители. Этого допускать нельзя", — подчеркнул и.о. главы ЛНР.