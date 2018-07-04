Замглавы Минобороны обсудил с финским коллегой ситуацию с евробезопасностью

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алекандр Фомин обсудил 3-4 июля в Хельсинки со своим финским коллегой Юккой Юусти ситуацию в сфере евробезопасности и стратегической стабильности, а также работу "горячей линии" для предотвращения инцидентов в море и воздухе, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Третьего-четвертого июля 2018 года в Хельсинки состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со статс-секретарем заместителем министра обороны Финляндии Юккой Юусти. В ходе встречи обсуждались ситуация в сфере евробезопасности, а также отдельные аспекты глобальной безопасности и стратегической стабильности", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, стороны подчеркнули важность и актуальность возобновления контактов между военными ведомствам, "а также активное использование прямой линии телефонной связи для оперативного решения вопросов предотвращения инцидентов при повседневной деятельности флотов и авиации в открытом море и воздушном пространстве над ним".

Организатором поездки стал статс-секретарь заместитель министра обороны Финляндии Юкка Юусти. Встреча между заместителем министра и постоянным секретарем является продолжением встречи, организованной в прошлом году генерал-полковником Фоминым в Москве, добавили в министерстве обороны Финляндии.

Фомин проинформировал собеседника об усилиях РФ по борьбе с международным терроризмом в Сирии, оказываемой Дамаску гуманитарной и медицинской помощи, содействии в разминировании памятников культуры и населенных пунктов, освобожденных от боевиков.

В российском военном ведомстве добавили, что встреча прошла в конструктивном ключе, была достигнута договоренность о продолжении контактов.