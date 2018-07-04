Арестованному во вторник экс-премьеру Малайзии предъявили обвинения

БАНГКОК, 4 июл – РИА Новости. Арестованного во вторник экс-премьера Малайзии Наджиба Разака утром в среду доставили в суд в Куала-Лумпуре, где ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием, совершенном высоким должностным лицом, по трем различным эпизодам, связанным с финансовыми злоупотреблениями в государственном инвестиционном фонде 1MDB, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Злоупотребление доверием, когда оно совершено лицом, занимающим официальный государственный пост, является в Малайзии уголовно наказуемым деянием.

Как сообщает издание, у суда в Куала-Лумпуре с утра собрались сторонники бывшего премьера, который в последние недели на допросах в Антикоррупционной комиссии и через СМИ отрицал все обвинения. Собравшиеся хотят оказать Разаку моральную поддержку.

Арест экс-премьера по делу о миллиардных хищениях в созданном им государственном инвестиционном фонде 1MDB ожидался уже несколько недель.

Злоупотребления в фонде 1MDB связывают с высокопоставленными функционерами прежнего правительства Малайзии, ушедшего в отставку в начале мая этого года после поражения на выборах бывшей правящей коалиции "Национальный Фронт". Следствие по делу фонда, первоначально инициированное в 2011 году, было закрыто и открыто вновь в 2015 году, при правительстве Разака его снова прекратили. Расследование было возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс Надежды" во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мухамадом, который занял пост премьера.

В конце мая в домах и квартирах, принадлежащих семье Наджиба Разака прошли обыски, в ходе которых, по заявлениям представителей полиции, были изъяты наличные деньги в трех валютах на сумму 28,6 миллиона долларов, ювелирные изделия на общую сумму более 109 миллионов долларов и большое количество дизайнерских изделий из кожи. Также на счетах Наджиба Разака оказались значительные средства, переведенные туда через счета государственных и частных предприятий со счетов фонда 1MDB.