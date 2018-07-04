Антонов рассказал об особой ответственности России и США перед миром

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Россия и США несут особую ответственность по охране мировой системы безопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью RT, посвященном саммиту Россия — США в Хельсинки.

"Вы знаете, я очень сильно разочарован, что наши уважаемые коллеги не проявляли никакого интереса к тому, чтобы что-то решать вместе. США и Россия — постоянные члены Совета безопасности ООН. У нас особые обязательства по поддержанию безопасности и мира. И все смотрят на то, в каком направлении будет двигаться наша международная политика. Ведь когда мы в одной лодке по целому ряду вопросов, целый мир может спать спокойно", — сказал он.

Ранее стало известно, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.